Se anunció una función de Box donde con apoyo del Code aparece como promotor boxístico Eddy Reynoso y su empresa No Boxing No Life. Estarán presentes prospectos del boxeo jalisciense y nacional, como el caso de Emiliano Rojo, quien encabeza la cartelera y esto comentó.

“Muy emocionado de poder tener esa responsabilidad de ser nuevamente colocado en este cartel, me siento además con el compromiso de hacer y dar una gran pelea. No me gusta mucho prometer, pero verán a un Emiliano Rojo cambiado, y dispuesto a dar todo en el ring”.

La función será el sábado 10 de agosto en el Code Jalisco y otros boxeadores que estarán son: Samuel Plasencia, Johan Ramírez, Raúl Herrera y Oliver Huerta.

“Estamos presentando el talento de Guadalajara y con el apoyo del señor Eddy Reynoso, de Chepo y del Code Jalisco vamos a llevar esta función con buenos peleadores jóvenes que vamos a llevar paso a paso”, dijo por su parte Salvador Lara como director de “No Boxing No Life”. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Code Rigo)