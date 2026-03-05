La edición 2026 de la Leagues Cup arrancará el 4 de agosto, con 54 partidos y 36 participantes, entre clubes de la Liga MX y la MLS.

La novedad es que cuatro partidos de la primera fase se jugarán en México: El Toluca recibe a los Seattle Sounders y al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez para los partidos de la primera ronda; Además América recibe al San Diego FC en el Estadio Azteca y los Tigres se enfrentan a los Vancouver Whitecaps en el Volcán. Chivas tendrá como rivales al Los Ángeles FC, Dallas y Seattle. Atlas por su parte se medirá al Columbus, Charlotte y Cincinnati. (Por Martín Navarro Vásquez)