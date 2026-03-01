El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el 16 de marzo iniciará formalmente la revisión del TMEC.
“Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jameson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”.
Durante esta primera ronda se tratarán temas como reglas de origen, incremento en la producción y la integración económica en busca de ser más competitivos frente a otras regiones del mundo, además de que se hablará de la seguridad en esas cadenas de suministro. (Por Arturo García Caudillo)
Inicia formalmente revisión del TMEC
