Se anunció oficialmente la pelea del próximo 6 de mayo en la que el Campeón Mundial Supermediano, Saúl Álvarez enfrentará al inglés John Ryder en el estadio Akron. El “Canelo” dijo que esta recuperado de la cirugía de mano a la que fue sometido y motivado por pelear ante su gente.

“Como peleador la verdad que listo vengo de una cirugía y la verdad que me siento muy contento, muy entusiasmado porque he estado entrenando he estado haciendo sparring y me siento muy bien, me siento más motivado que nunca y cuidad con eso porque como dice Eddy cuando el “Guero” anda motivado esta cab…, entonces cuidado y la verdad que me siento motivado agradecido con John Ryder, gracias por venir nos vemos el 6 de mayo y verdad que muy contento de pelear aquí en Jalisco”

El boleto más económico para la pelea tendrá un costo 350 pesos y a partir del 21 de marzo se pondrán a la venta. El gobierno del estado comprará 8 mil entradas para distribuirlas entre gente de escasos recursos.

En la presentación del combate estuvo el retador Ryder, su manager Charlie Sims y el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.

(Por Manuel Trujillo Soriano)