Con una inversión de mil 780 millones de pesos, y de la mano de Conagua, los gobiernos federal y estatal, anunciaron el proyecto Agua para Colima, gracias al cual se resolverán los problemas de suministro para la entidad, como explica la gobernadora Indira Vizcaíno

“Que es fundamental para nuestro estado, particularmente para la zona metropolitana de la capital. Colima por décadas ha tenido un suministro en esta zona metropolitana desde un acueducto que viene de la comunidad indígena de Zacoalpan, pero el crecimiento de nuestra zona metropolitana hacía indispensable desde ya varios años el tener nuevas fuentes de abastecimiento que garantizaran el acceso al agua, que nos garantizaran además la presión que se requiere y las cantidades necesarias para poder suministrar de forma adecuada a esta zona”.

Para tal efecto se construirá un acueducto de 21 kilómetros de largo, el cual garantizará el doble de agua para la zona metropolitana de Colima durante los siguientes 30 años. (Por Arturo García Caudillo)