Con una inversión de 50 millones de pesos, el recinto de las Fiestas de Octubre será renovado y estará listo 15 días antes de su inauguración, prevista para el 3 de octubre.
La edición 2025, que concluirá el 4 de noviembre, incluirá nuevas atracciones, juegos, convivencias con exdeportistas y actividades temáticas rumbo al Mundial 2026.
El costo de entrada general será de 60 pesos para adultos y 30 para estudiantes y adultos mayores.
Los organizadores aseguran que las mejoras buscan ofrecer una experiencia más atractiva y cómoda para los visitantes. (Por Katia Plascencia Muciño)
Anuncian renovación de las instalaciones de las Fiestas de Octubre
