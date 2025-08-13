Con una inversión de 50 millones de pesos, el recinto de las Fiestas de Octubre será renovado y estará listo 15 días antes de su inauguración, prevista para el 3 de octubre.

La edición 2025, que concluirá el 4 de noviembre, incluirá nuevas atracciones, juegos, convivencias con exdeportistas y actividades temáticas rumbo al Mundial 2026.

El costo de entrada general será de 60 pesos para adultos y 30 para estudiantes y adultos mayores.

Los organizadores aseguran que las mejoras buscan ofrecer una experiencia más atractiva y cómoda para los visitantes. (Por Katia Plascencia Muciño)