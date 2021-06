La mañana de este viernes aparecieron en diferentes puntos del Estado lonas elaboradas por elementos de la Fiscalía de Jalisco, para exigir que les sea liberado el pago correspondiente a mayo del estímulo por haber aprobado las pruebas de control y confianza.

Las lonas fueron encontradas particularmente en las delegaciones regionales tales como Ciudad Guzmán y Ocotlán.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía mensualmente se les entrega un bono de cinco mil pesos por aprobar las pruebas de confianza, sin embargo por razones que no han sido explicadas este cheque les fue retenido a cerca de 600 actuarios, secretarios, agentes del Ministerio Público y policías investigadores.

La razón aparente es que todos estos empleados no han sido citados para reevaluarse, lo que sería una omisión atribuible a la propia Fiscalía y no de los empleados afectados. (Por José Luis Escamilla)