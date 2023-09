Inician las Fiestas de Octubre y con ello la anarquía vial en los alrededores del auditorio Benito Juárez. En el polígono entre Periferico y Luis Quintero y de Federalismo a Carretera a Saltillo no hay un sólo cajón para estacionarse, pues todos han sido apartados por vecinos o por personas que vienen de fuera sólo para trabajar en este mes.

Vecinos mencionaron que este año van a cobrar por tiempo, costos que van desde los 50 hasta los 300 pesos. Justifican el cobro señalando las molestias que les genera convivir con el Auditorio.

“¿Por qué lo hacemos? Mucha gente dice es que ganan dinero pero aguanten lo que uno aguanta, drogas, no quitan el agua todo el mes, musica a altos decibeles a deshoras de la noche, a unos metros tienes el basural”.

A pesar que en todas las calles hay objetos apartando el espacio público, no solo afuera de casas sino en espacios como parques y jardines, no hay un solo elemento de la Dirección de Movilidad de Zapopan en la zona y los policías viales hacen recorridos pero ni se inmutan con el agandalle del espacio público. (Por Héctor Escamilla Ramírez)