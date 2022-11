Algunos habitantes se mostraron apáticos ante el Cuarto Informe de Actividades del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que rindió ayer ante el Congreso de Jalisco.

En una pequeña encuesta realizada en el Centro de Guadalajara a las 2:00 de la tarde, justo después de que terminó el Informe, esto comentaron.

“-¿Usted que opina que ahorita rindió su Cuarto Informe el Gobernador del Estado?- No lo he escuchado, no lo he escuchado. La verdad no estaba enterado, la verdad”.

“-¿Qué opina de su cuarto año?- Pues, la verdad como lo sigo, no estoy estoy al pendiente”.

“¡Uh! no sabíamos, la verdad -¿No sabían, no estaban enterados?- No estamos al tanto de este Gobierno- -¿Les gusta o no les gusta el Gobierno?- No nos gusta -¿Por qué?- Por corrupto, de lo peor, muy feo -¿En qué materia, qué tema?- En seguridad, sobre todo”.

“No, no sabía, pues de hecho como nosotros la venta está muy baja”.

“Ha hecho muchas cosas buenas y otras muy malas. Como buenas la estructura que ha hecho en Guadalajara, en todo el municipio y en malas, pues que se pasa con las infracciones que impone”. (Por Claudia Manuela Pérez)