La vicefiscal en Personas Desaparecidas del Estado, Blanca Jacqueline Trujillo, reconoce que hay pocas sentencias por el delito de desaparición en Jalisco.

La funcionara precisa que son cinco sentencias condenatorias y lo atribuye a la complejidad de las investigaciones de estos delitos y afirma que las autoridades deben estar mejor capacitadas para llevar a cabo las indagatorias.

“Porque es un delito complejo, porque muchas veces las personas que son testigos deciden no dar la información a las autoridades y porque acreditarlo no es una situación sencilla. Pero no obstante con ese panorama es obligación de nosotros como autoridades, efectivamente, estar capacitados y estar con la mayor profesionalización necesaria para poder hacer investigaciones exhaustivas”.

La funcionaria resaltó que deben contar con el número de elementos suficientes para realizar correctamente sus investigaciones, principalmente en el interior del estado.

Por ello, asegura que están en constantes capacitaciones con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para mejorar sus capacidades. (Por Marck Hernández)