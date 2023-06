El canciller Marcelo Ebrard dará a conocer mañana martes su propuesta de método para elegir al candidato de Morena rumbo a la Presidencia de la República.

“Bueno, les había dicho que hoy quería yo presentar por la tarde mi propuesta para Morena, a efecto de que sea tomada en cuenta en los próximos días, ya que se va a convocar muy pronto, entiendo que el día 11 van a tener Consejo de Morena para ese propósito, para ese objetivo. Me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana por la tarde, como estaba previsto hoy, no tengo inconveniente en hacerlo así, están ahorita medio desvelados o desveladas. Entonces mañana lo presentaré”.

Y mientras tanto, aprovechó para celebrar el triunfo de Morena en el Estado de México y felicitar a la virtual gobernadora, Delfina Gómez. (Por Arturo García Caudillo)