Aunque se había comprometido a que en estos días se iba a entregar un informe sobre las modificaciones a las leyes para atender el tema de los desaparecidos, éste va a tardar un poco más de lo esperado, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No terminaron Consejería Jurídica y todas las áreas, porque es un tema que requiere todavía un poquito de mayor análisis. En dos días no pudieron terminar esta labor tan importante y también están hablando, obviamente, con víctimas, que permitan también conocer cuál es la perspectiva de los familiares de las víctimas para que queden incorporados también en la Ley. Y que quede claro cuál es la tarea de cada una de las instituciones. Entonces por eso no pudieron estar el día de hoy y yo creo que el lunes las vamos a presentar para que puedan trabajar un poco más”.

Por cierto, señaló que el caso Teuchitlán no es su talón de Aquiles, ni será talón de ningún otro tipo. (Por Arturo García Caudillo)