Para prevenir actos vandálicos en el complejo del CUCEA de la UdeG las autoridades educativas decidieron aplicar una medida… que resultó ser totalmente discriminatoria.

Padres de familia confirmaron a Notisistema que al menos desde esta semana estudiantes varones del Politécnico Matute Remus no pueden cruzar el campus del CUCEA para llegar a su plantel, obligándolos a caminar por Periférico, avenida San Isidro y calle La Grana.

“Pues me parece discriminatorio en primer lugar, y me parece pues poner en riesgo a los muchachos dado que mal que bien el caminar por CUCEA hacia su escuela es un camino seguro y acá es la vía pública. Los muchachos entran a las 7, caminan por un lugar desolado y oscuro y es aumentar el riesgo de que puedan ser víctimas de cualquier cosa”.

Desde la estación del Peribus más próxima a la vocacional Matute Remus la distancia es de un kilómetro si se cruza por CUCEA, mientras que el camino largo al que se obliga a caminar solo a los varones es de 1.7 kilómetros. (Por José Luis Escamilla)