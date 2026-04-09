Durante el primer trimestre de 2026, la Policía Vial de Jalisco aplicó más de 6 mil infracciones a conductores por utilizar el teléfono celular mientras manejaban, informó el comisario Jorge Alberto Arizpe.

“Y les comparto un dato de la Organización Mundial de la Salud: consultar un mensaje de texto durante 5 segundos y circular a una velocidad de 80 kilómetros por hora, equivale a recorrer aproximadamente 100 metros con los ojos vendados. Así de peligro es el hacer el uso del celular al ir conduciendo”.

Arizpe recordó que la multa por esta infracción oscila entre mil 400 y 2 mil 900 pesos. Asimismo, señaló que se mantiene la vigilancia para sancionar a quienes invadan carriles confinados del transporte público, con multas que van de 16 mil a 22 mil pesos. (Por Edgar Flores Maciel)