La Policía Vial de Jalisco implementará el dispositivo “Última Milla” en la zona de El Bajío con motivo de los partidos del Mundial que se disputarán en el Estadio Guadalajara.

El operativo se aplicará del 11 al 26 de junio durante los cuatro encuentros programados en la sede tapatía y contempla restricciones viales en un perímetro de tres kilómetros que incluye Periférico Poniente y avenida Vallarta.

Las autoridades informaron que el dispositivo iniciará siete horas antes de cada partido y concluirá siete horas después del término de los encuentros.

Asimismo, se confirmó que no habrá estacionamiento disponible para el público general, por lo que se exhortó a los asistentes a utilizar transporte público.

Para facilitar el traslado de aficionados, se habilitarán rutas especiales desde puntos como el Auditorio Telmex y Expo Guadalajara, además del reforzamiento del Peribús.

También se instalarán bahías exclusivas para taxis y vehículos de plataformas digitales.

Finalmente, se pidió a la población anticipar sus traslados y atender las indicaciones viales durante el desarrollo del evento. (Por Edgar Flores Maciel)