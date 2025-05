El nuevo compromiso entre el Gobierno Federal y las tiendas de autoservicio para no aumentar el precio de 24 productos de la canasta básica es insuficiente, porque las familias no solo compran eso, asegura el economista y académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor del Toro Ríos.

“Y básicamente vemos que la formación económica de las familias, pues no solamente son de ello, porque en este caso se necesitan cárnicos, se necesita pescado, lácteos y otros muchos productos que el programa no incluye o no abarca, y eso prácticamente se queda muy corto en un análisis económico”.

Héctor del Toro Ríos, sostiene que los 121 productos de la canasta básica que la UdeG monitorea desde hace años, día tras día incrementan su precio, por lo que su costo en la actualidad es de 11,546 pesos. La del gobierno federal de 910. (Por Gricelda Torres Zambrano)