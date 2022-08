La próxima semana entregarán apoyos económicos a los damnificados por la explosión de hace dos semanas en el barrio de San Andrés, sobre Dioniso Rodríguez y Antonio Enríquez.

Sin informar mecanismos o montos, se adelantó que a cinco familias se les apoyará con la reconstrucción de sus viviendas y a nueve familias con la reposición de menaje.

El alcalde Pablo Lemus mencionó que el retiro de escombro lleva un avance de 70 por ciento. Por su parte, el titular de la Secretaría de Asistencia Social, Alberto Esquer, señaló que los damnificados no pueden ser apoyados por el Fondo Estatal de Desastres.

“Porque las reglas de operación del fideicomiso que tenemos en el estado que me toca presidir que es el Foeden, sólo nos marca desastres naturales, este no está tipificado como desastre natural por parte de la bolsa del fideicomiso”.

Señaló que el DIF Estatal ha entregado apoyos y que el Gobierno de Jalisco si les auxiliará con recursos, aunque necesitan definir de qué bolsa y los mecanismos para obtener dichos fondos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)