Elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) detuvieron en Guadalajara a un hombre con orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado. La captura ocurrió en la zona de Pueblo Quieto, como resultado de un operativo focalizado.

La intervención se realizó en los alrededores de avenida Inglaterra, donde los oficiales, con apoyo del C2 Móvil Cybertruck, analizaron patrones de movilidad para delimitar la búsqueda. En el cruce con avenida Niños Héroes detectaron a un individuo que coincidía con las características del reporte y que mostró actitud evasiva al notar la presencia policial.

Al marcarle el alto y verificar sus datos en una plataforma oficial, se confirmó que el sujeto, identificado como Víctor “N”, de 29 años, contaba con la orden de aprehensión vigente. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público adscrito al área de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía Estatal para continuar el proceso legal correspondiente. (Por Edgar Flores Maciel)