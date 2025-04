Adelantar y confirmar que momentáneamente no hay elementos para pensar que el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales tenga relación con su labor como activista, es una declaración aventurada, ante una investigación que todavía ni siquiera concluye, así lo considera la experta en temas de seguridad, Lucía Almaraz.

“Hay declaraciones muy adelantadas en el tema de la investigación por parte de la Fiscalía, al referirse que no tenía nada que ver con su labor. Me parece que es sumamente anticipado referirnos de esa manera al tema del cuál pudo haber sido el contexto de análisis de todo lo que rodeaba a esta madre buscadora y a su hijo que también muere junto con ella. La Fiscalía tendrá que ser muy cuidadosa con los datos que dan, sobre todo los que lanza a medios de comunicación, porque justo me parece que revictimiza, pero además mina la labor que están realizando las madres buscadoras”

La experta advirtió que cada asesinato de una madre buscadora no es solo una vida arrebatada, sino también una búsqueda silenciada, lo que evidencia también la falta de protección y seguridad que hay en Jalisco para quienes buscan a sus desaparecidos. (Por Edgar Flores Maciel)