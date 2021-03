Con un amplio consenso y casi por unanimidad, pues sólo hubo un voto en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para la creación de la Ley de la Fiscalía General de la República, mediante la cual se busca fortalecer su autonomía. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, celebró el consenso alcanzado en la Cámara Alta.

“Y la iniciativa de hecho, sufrió muchas modificaciones para bien. Yo soy el autor de la misma, y a mí no me molesta, al contrario. Qué bueno que cuando se presentan iniciativas se pueden mejorar, perfeccionar y se pueden presentar como un instrumento muy acabado, para que sirva realmente a la fiscalía”.

Entre los detalles de lo aprobado, destaca la creación de una fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres, y la incorporación de la FGR, con carácter de permanente, en los mecanismos nacionales de derechos humanos. (Por Arturo García Caudillo)