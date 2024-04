Con la mayoría de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado de la República, aprobó en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo, mediante la cual se busca que los efectos sobre temas de inconstitucionalidad no sean generales. Por ello es que la oposición votó en contra, bajo la premisa de que se trata de una regresión, como explica el panista Damián Zepeda.

“Al juzgador le dio la obligación de siempre interpretar a favor de los ciudadanos, proteger sus derechos, a la autoridad la obliga a siempre actuar a favor de ampliar derechos. Por lo tanto, no se le puede quitar un derecho, en este caso procesal, un derecho que tiene, a nadie. Por lo tanto, es inconstitucional lo que quieren hacer”.

La minuta pasa a los diputados para su revisión. Por cierto, la oposición ya anunció que en caso de que avance en la colegisladora, presentarán acciones de inconstitucionalidad. (Por: Arturo García Caudillo)