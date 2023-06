El pleno del ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la contratación de un crédito por 200 millones de pesos para desarrollar tres proyectos de infraestructura previo al cierre de administración: la construcción del edificio del sistema de videovigilancia C4 en La Tijera, de la Unidad de Servicios Médicos Municipales en Chulavista, donde invertirán 40 millones de pesos y del parque Jalisco Bicentenario en La Presa El Guayabo y que costará 70 millones de pesos.

Sobre el crédito se expresa el alcalde Salvado Zamora Zamora.

“Pues es que no nos vamos a endeudar, es más fácil o es mejor tener una línea de crédito autorizada por este pleno para atender programas con problemas sociales, tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla”.

El crédito sería hasta por 20 años, y se buscará la institución financiera que ofrezca las tasas de interés más favorables. Sólo la fracción de Morena en el ayuntamiento voto en contra de la iniciativa. Actualmente Tlajomulco presenta una calificación financiera AA- de Fitch Ratings, es decir, valoración favorable de capacidad crediticia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)