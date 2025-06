Con votos de las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, Hagamos y Partido Verde, el Congreso de Jalisco aprobó un incremento del 9.65 por ciento a las tarifas del agua del SIAPA.

En contra se manifestaron Morena, Futuro, PT, Yussara Canales y Alejandro Puerto. Durante la sesión, legisladores de oposición cuestionaron el servicio del organismo y las condiciones en que se presta.

Es la voz de la diputada morenista Candelaria Ochoa.

“El agua no tiene precio. Segundo: la prestación del servicio es deficiente, con color de agua chocolate, tandeos, sin ton ni son. Y tercero: el decadente organismo que presta el servicio que no sabe o no ha podido eficientar sus procesos para otorgar agua potable”.

También hubo señalamientos hacia diputados que, pese a su cercanía con Morena, respaldaron el aumento.

La reforma obliga al SIAPA a presentar un plan de acción integral en un máximo de 90 días y a rendir informes trimestrales ante la Comisión de Hacienda del Congreso. (Por Marck Hernández)