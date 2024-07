La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, el calendario para la discusión de las reformas del Plan C del presidente López Obrador. El documento que no había sido circulado y fue dado a conocer en la misma sesión, busca impedir que la oposición frene o retrase su aprobación, como se desprende de la lectura del mismo, a cargo de la secretaria de esta comisión, la morenista Lidia García.

“Quinto. No se presentarán reservas a los proyectos de decreto en las reuniones de la Comisión. En su caso, se podrán presentar en la oportunidad legal ante el Pleno de la Cámara de Diputados”.

De esta forma, durante el mes de agosto, los 1, 2, 9, 13, 14, 15 y 22 se sometarán a votación de la Comisión de Puntos Constitucionales, las 18 modificaciones a la Carta Magna propuestas por el Ejecutivo, de forma que los dictámenes queden listos para ser discutidos y aprobados por el Pleno de la próxima legislatura, la cual entra en funciones el 1 de septiembre. (Por: Arturo García Caudillo)