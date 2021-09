El pleno del Congreso del Estado aprobó lanzar la convocatoria para el nombramiento de una nueva magistrada para el Tribunal de Justicia Administrativa.

Dicha convocatoria salió adelante con la mayoría de votos de los diputados de Movimiento Ciudadano y el PAN, pues pretenden hacer el nombramiento antes que acabe la legislatura el 31 de octubre.

El diputado Enrique Velázquez fue uno de los votos en contra.

Acusó que a él lo sacaron de la presidencia de la Comisión de Seguridad y Justicia para que el trámite pudiera salir adelante sin oposiciones.

Acusa que los tiempos no dan para evaluar los perfiles.

“Porque los tiempos no dan, ya les dije, en el mismo horario tiene que hacer el registro e irse a control y confianza. En los mismos días, a la misma hora. No tienen el convenio con el C3. No tiene el convenio para ver quién va a hacer el examen. ¿Neta? ¿A ciegas?”.

Morena y los diputados del Grupo Universidad votaron en contra de la convocatoria en fast track; los priistas se abstuvieron. (Por Héctor Escamilla Ramírez)