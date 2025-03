La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución en materia de soberanía, la cual fue solicitada por la presidenta Sheinbaum y a la cual se refiere el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

“En 1814 en Apatzingán se retoma el concepto soberanía que hasta la fecha tenemos en el país, qué bueno que lo tenemos. No se nos olvide, no es letra muerta, no es utopía, no es sueño, es nuestra Carta Magna, y lo que la presidenta hace es decir ‘denme elementos para que en la Carta Magna se establezca el escudo para defender a nuestra Nación”.

El documento pasa a los congresos estatales para su revisión y aprobación. (Por Arturo García Caudillo)