La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa denominada “Fraude Escolar”, con la que se busca sancionar a instituciones educativas que operen sin licencia o sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

La propuesta fue impulsada por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, y contempla modificaciones al Código Penal del Estado para tipificar el delito de fraude en la prestación de servicios educativos.

Con esta reforma, quienes incurran en fraude educativo podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.

La legisladora señaló que la iniciativa pretende cerrar vacíos legales que permiten a algunas instituciones ofrecer servicios educativos sin informar a los padres de familia que carecen de validez oficial.

Indicó que esta situación ha provocado afectaciones académicas, económicas y emocionales para estudiantes. (Por Marck Hernández)