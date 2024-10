En sesión extraordinaria, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado aprobó la presentación de una controversia constitucional donde pretenden se revoque la reforma al Poder Judicial de la Federación.

El magistrado presidente, Daniel Espinoza Licón, afirmó que hay posibilidades reales de que la controversia prospere para revertir la reforma, a partir de que otros estados presenten el mismo recurso.

“De normas que afectan a los jueces y magistrados tanto federales como de los estados, lo cual nos da un respiro. Pero también hay un panorama político de si aceptan o no aceptan la resolución y la acata el Legislativo y la acata el Ejecutivo, porque vemos en suspensiones que no las están cumpliendo”.

Señaló que esperan obtener los ocho votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia para invalidar la reforma.

Sobre la renuncia de siete ministros inconformes a participar en la reforma, señaló Espinosa Licón que es una manifestación de que no les importa el puesto sino el respeto a la soberanía del judicial y al estado de derecho. (Por Héctor Escamilla Ramírez)