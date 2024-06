Con cambios en el dictamen, el pleno del Congreso aprobó con 36 votos, reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para sancionar la violencia vicaria.

Sin embargo, no aparecerá como violencia vicaria, sino igual a la Ley federal, como violencia por interpósita persona. Entre las voces contra el cambio de dictamen estuvieron las diputadas Claudia Murguía y Mara Robles, quienes criticaron a otras legisladoras de acatar órdenes del Ejecutivo estatal. Esto desató una disputa con otras diputadas quienes reclamaron a ambas legisladoras, señalando que ellas son las primeras en atacar a otras mujeres que difieren. En la voz la diputada Hortensia Noroña:

“Compañera Mara, usted desde el inicio de esta legislatura no ha hecho más que descalificarnos, no ha hecho más que repetir que cuando no estamos de acuerdo con usted es porque tenemos una indicación, porque nos subordinamos a la voluntad de un varón”.

Con la aprobación se retiró el plantón en huelga de hambre que desde el jueves pasado estaba afuera del Congreso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)