La directiva de Atlas se reunió esta mañana con la comisión revisora de estadios y ya obtuvo la aprobación para que el juego del domingo ante América se pueda celebrar en la cancha del Jalisco, informó a notisistema, el presidente de los Rojinegros, José Riestra.

“Vengo justo saliendo de una reunión con la Liga y la gente que está evaluando la cancha y no tendremos ningún problema para poder jugar el domingo, se ha certificado el tema del campo y seguramente tengamos un partido el domingo contra América y ojala podamos ver una gran entrada en el Jalisco. Una gran impotencia por un lado no depende al cien por ciento de nosotros el tema de lo que sucede dentro del Jalisco, lamentablemente eran compromisos que ya habíamos llegado a un acuerdo para que se realizaran y posteriormente no hubo la oportunidad de poderlos cancelar”.

Indicó que la cancha del Jalisco se debe cambiar por completo pero lamento que en estos momento no se pueda realizar ese trabajo profundo porque están en pleno torneo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)