A iniciativa del rector Ricardo Villanueva Lomelí, el pleno del Consejo General de la UdeG, aprobó este miércoles el dictamen para la creación del Centro Universitario de La Normal, el cual recibirá a alrededor de ocho mil estudiantes encaminados a la tecnología y posgrados.

“Estamos generando una infraestructura privilegiada para ocho mil espacios de educación superior en el centro de Guadalajara, esto no sucedía desde 1964. Es un hecho histórico que hace seis décadas Guadalajara no podía incrementar su matrícula en ocho mil espacios y eso, no puede ser mala noticia para nadie”.

El 85 por ciento de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se cambió ya a la nueva sede de Los Belenes, por lo que estas instalaciones se aprovecharán como el campus de La Normal.

Serán rehabilitadas y dignificadas en el periodo vacacional. (Por Gricelda Torres Zambrano)