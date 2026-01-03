Unas horas después de firmar contrato, el lateral mexicano Julián Araujo debutó en la Liga de Escocia, en el clásico de ese país, pero su equipo el Celtic perdió en el juego 3-1 ante el Rangers.

Araujo, quien portó la playera número 22, entró de cambio al minuto 68, y poco pudo hacer para revertir el marcador adverso. Ahora ambos equipos están de la mano con 38 puntos como sublíderes.

En Chipre, Guillermo Ochoa vivió otro juego sin recibir gol con su club el AEL Limassol quien rescató tres puntos importantes de visita, después de imponerse 1-0 al Ethnikos Achnas, en duelo correspondiente a la jornada 16.

El defensa azteca Johan Vásquez volvió a salir como titular y capitán del Génova en la Serie A de Italia, y su equipo no pudo ganar nuevamente al empatar 1-1 con el Pisa al continuar la fecha 18.

El Como venció 1-0 al Udinese y Juventus apenas pudo empatar a un gol con el Lecce. (Por Martín Navarro Vásquez)