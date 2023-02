Argentina barrió con los premios The Best que entregó la FIFA este lunes a lo mejor del año 2022 en ceremonia de gala celebrada en París. Lionel Messi se llevó el Premio al mejor jugador tras haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar y comentó.

“El mejor jugador del mundo, Leo Messi campeón del mundo de Argentina, campeón del mundo felicidades. Antes que nada decir que es un honor para mi volver a estar en esta gala y poder ser el ganador; quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá Scaloni, el “Dibu” y nosotros estamos en representación de ellos, sin ellos no estaríamos hoy acá, esto es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos”.

Lionel Scaloni fue reconocido como el mejor entrenador, y Emiliano “Dibu” Martínez como el mejor portero. Argentina, también ganó el Premio a la Mejor Afición de la FIFA.

El Premio ‘Puskas’, al mejor gol del año, fue para el polaco Marcin Oleksy, quien juega en una Liga de Amputados.

En el futbol femenil, Alexia Putellas fue reconocida como Jugadora del año. Sarina Wiegman mejor Entrenadora y Mary Earps como Portera del año. (Por Manuel Trujillo Soriano)