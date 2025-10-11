México fue eliminado del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, al perder en cuartos de final ante Argentina 2 goles por 0.

El cuadro azteca sufre así su primera derrota del certamen y es para despedirse. Los argentinos caminan a semifinales con marca perfecta de 5 victorias al momento.

Los goles del triunfo fueron de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Diego Ochoa y Tahiel Jiménez fueron expulsados por el Tricolor en tiempo de compensación.

En otro juego la Selección de Colombia sorprendió al vencer 3-2 a España en el Mundial Juvenil, donde la figura fue Neyser Villareal al anotar los tres goles colombianos.

En semifinales Argentina se medirá a Colombia. (Por Martín Navarro Vásquez)