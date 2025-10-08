Argentina goleó 4-0 a Nigeria con doblete de Maher Carrizo, más tantos de Alejo Sarco y Mateo Silvetti; y con paso perfecto de cuatro victorias en cuatro juegos, clasificó a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

En la siguiente fase del torneo, la Albiceleste enfrentará a México, en duelo programado para el próximo sábado a las 5 de la tarde, tiempo de México.

Por otro lado, la tripleta de árbitras mexicanas encabezada por Katia Itzel García dirigió este miércoles de buena manera su tercer encuentro en el certamen mundialista Sub-20, duelo en el que Francia derrotó 1-0 a Japón.

En otros resultados de Octavos de final, Noruega venció 1-0 a Paraguay, mientras que Colombia derrotó 3-1 a Sudáfrica. (Por Manuel Trujillo Soriano)