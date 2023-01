Un trámite en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que ha retrasado por más de tres meses una cirugía para el hijo de Luz Raquel, que padece espectro autista.

Esto contesta la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo respecto a la queja de la hermana de Luz Raquel de que a pesar de las promesas no recibe ayuda de las autoridades.

Detalla que el IMSS no quiere dar atención al niño porque su abuela es la derechohabiente

“Según tengo entendido tiene ya tres meses que se está gestionando y entiendo, porque me lo informó el Secretario de Salud que ha venido él hablando con las dos delegaciones a nivel federal y a nivel estatal y no se termina de resolver”.

Asegura que el hijo de Luz Raquel, inmolada en Zapopan, sí recibe aparte una ayuda económica. (Por Claudia Manuela Pérez)