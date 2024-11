En el marco del desfile por el 114 Aniversario de la Revolución Mexicana que se realizó ayer por Avenida Chapultepec, se entregaron el Premio Estatal del Deporte y el Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2024. El para nadador Arnulfo Castorena recibió ambos reconocimientos; también fueron galardonados los paralímpicos: Haideé Aceves y Jesús Castillo.

Mientras que el Premio Jalisco al Mérito Deportivo en Deporte convencional, lo recibieron: Nuria Diosdado de Natación Artística, Jessica Salazar de ciclismo y Alejandra Orozco de Clavados, quien comentó.

“Justo me acorde que hace unos años fue mi primer desfile en el 2012 y ahora me despido también aquí en mi estado, la verdad siempre con mucho honor y orgullo lleve a Jalisco a donde fui, en cada plataforma que estuve compitiendo, yo nací y crecí aquí y me desarrolle en las instalaciones del CODE por eso estoy muy agradecida con mi estado”.

También fue reconocida Karen Montellano como entrenadora y en deporte profesional el galardón fue para la tenista Renata Sarasua. (Por Manuel Trujillo Soriano)