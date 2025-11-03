La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, arrancó el programa Bien de Noche, con la temática Día de Muertos, un proyecto que busca apoderarse del espacio público.

La iniciativa consiste en que tanto negocios, locales, comercios así como museos e incluso la Catedral de Guadalajara tengan un horario extendido de 19 a 23 horas y que tanto la oferta deportiva, como la artística y cultural se extienda. Además, se sumaron las diferentes cámaras y dependencias del gobierno estatal.