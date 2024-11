Inició esta mañana el proceso de elección del nuevo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara por parte del Consejo General Universitario con 180 asistentes.

El rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, indica que después del proceso inicia de inmediato la entrega- recepción del cargo para que el próximo titular negocie el presupuesto federal.

“Tenemos que empezar ya el lunes no hay que descansar ni un día, yo dije que no iba a dejar ninguna gota de gasolina en el tanque. Entonces si se puede mañana la agenda lo permite mañana quiero desayunar con quien resulte electo y empezar. O sea, el presupuesto constitucional no es una cosa menor y necesitamos a empezar a revisar los números”.

El Consejo General Universitario le dio un aplauso a la rectora del CUTlajomulco por hacerse a un lado en la contienda y darle mayor oportunidad a las otras dos candidatas.

El rector Ricardo Villanueva concluye su gestión en abril próximo. (Por Claudia Manuela Pérez)