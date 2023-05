La primera semana de julio inician los trabajos de rehabilitación de un nuevo tramo del paseo Alcalde entre Niños Héroes y Washington y en la llamada “Estrella de la muerte”, donde también habrá una renovación de infraestructura urbana, informa el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros.

“Se cambia completamente la infraestructura que está colapsada, ya no sirve el agua potable, ya no sirve drenaje, ya no sirven las vialidades, no hay iluminación adecuada, no hay banquetas, no hay acceso universal, serán todos esos cambios y los ajustes en la vialidad o en la morfología de las calles lo estaremos afinando con los vecinos y en este caso también con Secretaria de Transporte”.

Agrega que estas obras estarían concluidas a finales de este año. (Por Claudia Manuela Pérez)