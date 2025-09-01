Arrancó ayer el GDL Open WTA 500 en el Complejo Panamericano de tenis, pero la lluvia arruinó la presentación de la griega Maria Sakkari, campeona del Torneo en el 2023 en su debut ante la francesa Elsa Jacquetmont, el duelo se detuvo en el primer set cuando la francesa estaba al frente por 4-1, pero apareció la lluvia y tras un tiempo de espera considerable se tomó la decisión de reprogramarlo para hoy a partir de las 14:00 horas. De manera simultánea se disputará el duelo que tampoco se pudo celebrar anoche, entre Martina Trevisan y Rebecca Marino.

En juegos que sí se celebraron ayer, La checa Darja Vidmanova dio la primera campanada al vencer y eliminar en la primera ronda a la norteamericana Alycia Parks, al imponerse en dos sets por 6-2 y 6-4. En tanto que la estadounidense Iva Jovic derrotó en tres sets a la polaca Katarzyna Kawa. (Por Manuel Trujillo Soriano)