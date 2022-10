Las divisiones internas en Morena Jalisco se exacerbaron con la reciente votación apoyada por la bancada morenista en el Congreso para incrementar las prerrogativas a los partidos políticos.

El regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí, arremetió contra el coordinador de los legisladores, José María Martínez, por apoyar esta acción que afirma, atenta contra los principios del partido.

“Que todavía no asume los principios del partido en el que se encuentra. Le quiero recordar que aquí es no robar, no mentir y no traicionar”.

Acusó Lomelí que la postura de la bancada morenista incluso se contrapone a políticas impulsadas desde el Gobierno Federal para tener un sistema político más austero.

Acusó también que el legislador miente al afirmar que hay ahorros con la eliminación de “sin voto no hay dinero”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)