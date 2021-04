Basándose en el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero, a quien se le concedió un amparo porque en 27 años no se le había dictado sentencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter en contra del Poder Judicial, asegurando que es urgente su renovación.

“El caso del señor Caro Quintero. 27 años sin sentencia. ¿Qué hacía el poder judicial?, ¿cómo va a estar una persona detenida sin una sentencia? ¿Qué pasaba?, ¿era sentencia preventiva?, ¿prisión preventiva? ¿No habían elementos?, ¿porqué no se resolvía? Por eso el amparo y la libertad, y una vez que sale, a buscarlo de nuevo, porque viene la exigencia de Estados Unidos, de que no se debió liberar”.

Por ello, explicó, en el caso del presunto secuestrador Israel Vallarta, supuesto líder de la banda de los Zodiacos, y quien lleva 15 años sin sentencia, pedirá que sea liberado, si acaso encuentran elementos que demuestren su inocencia. (Por Arturo García Caudillo)