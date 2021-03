Desde Tabasco, el presidente de Morena, Mario Delgado, acusó a los consejeros del INE de ser gatilleros de la derecha.

“Parece ahora que en lugar de ser árbitros parciales, están actuando ya como gatilleros del Prian. Yo ya les he dicho una y otra vez que respetamos que no coincidan con nuestro proyecto, pero si nos quieren enfrentar lo hagan por la vía democrática, que se afilien al partido de sus jefes y entonces compitan en las urnas contra nosotros, pero no se vale disfrazarse de árbitro y cargar la mano hacia un partido”.

Aseguró que con un pretexto legal quieren bajar las candidaturas de cerca de cincuenta aspirantes de Morena a cargos de elección popular, entre ellos Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán y arremetió contra los consejeros, porque asegura, se quedaron en el pasado. (Por Arturo García Caudillo)