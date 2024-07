Critica la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum a los ex presidentes Fox y Calderón por apoyar a la oposición en Venezuela, pues considera que no tienen autoridad moral para exigir democracia en otros países.

“No se nos olvide, porque hablamos del ‘haiga sido como haiga sido’ de Calderón, pero Fox era presidente y él promovió no sólo el desafuero para que Andrés Manuel López Obrador no pudiera participar en la elección del 2006, que la movilización popular fue lo que hizo que retirara ese juicio, sino también que él fue presidente y promotor del fraude electoral, por eso le llamamamos ‘el traidor a la democracia’. Entonces con qué autoridad moral quiere ir a Venezuela a darles lecciones de democracia cuando él es un traidor a la democracia”.

Y en cuanto a los comicios venezolanos, pidió esperar a que se cuente el cien por ciento de los votos y a que se transparente el proceso. (Por Arturo García Caudillo)