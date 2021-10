Durante el tercer informe del gobernador Enrique Alfaro, las bancadas en el Congreso se dividieron: mientras en PAN y Movimiento Ciudadano, aliados legislativos, hablaron de cerrar filas con el mandatario y aplaudieron sus políticas, Morena y PRI criticaron los temas de inseguridad, feminicidios, desapariciones y retrocesos económicos.

Manuel Alfaro del PRI acusó qué en tres años se perdieron resultados obtenidos en la administración de Aristóteles Sandoval, e incluso recriminaron la impunidad del homicidio del ex funcionario.

“Pero si debemos alzar la voz para que esos homicidios no queden impunes particularmente el caso del gobernador Aristóteles Sandoval. Es inédito que en este país sucede un magnicidio y no haya responsables”.

Por Morena participó Citlali Pérez, del PAN, Irma de Anda y de MC, Jesús Hurtado. La diputada sin bancada, Mara Robles en tres ocasiones pidió la oportunidad de tomar la palabra y se lo negaron, por lo que al final del evento reclamó en persona al mandatario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)