Un hombre fue detenido en la colonia San Pedrito, en San Pedro Tlaquepaque, tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego de fabricación artesanal.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia de elementos del agrupamiento Fénix, en el cruce de Mirador y Papantla.

Los policías detectaron a tres sujetos en la vía pública y observaron el intercambio de un objeto con características de arma.

Al notar la presencia policial, el implicado intentó huir y ocultó el artefacto en una bolsa tipo mariconera que llevaba al cuello.

Fue interceptado metros adelante y, tras una revisión, se le aseguró el arma casera junto con un cartucho calibre .22.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal. (Por Edgar Flores Maciel)