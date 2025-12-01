Arribó a Huoston, Texas, Edward Ramírez, padre del menor quemado y que falleció en el accidente aéreo de la avioneta de la Secretaría de Marina que lo trasladaba a Galveston, para ser atendido por quemaduras.

Su esposa, Julia Aracelis Cruz Vera, es una de los sobrevivientes luego del percance en la bahía de Galveston, Texas, un hecho que cobró la vida de seis personas.