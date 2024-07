El arroyo que arrastró a cuatro integrantes de una familia, dos de ellos menores de edad, generalmente no representa riesgos, sin embargo la tormenta de dos horas del sábado provocó un aumento inusitado en sus caudales, asegura el alcalde de Etzatlán, Mario Camarena.

“Son arroyos que normalmente en tiempo de estiaje no llevan agua, en tiempo de lluvias su caudal es muy poco, pero debido a las intensas lluvias, a la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, esta tormenta duró dos horas, fue mucha la precipitación y los caudales se llenan y es cuando son peligrosos. Normalmente no son peligrosos, llevan muy poquita agua”.

Además de personal de Protección Civil del municipio y del Estado, voluntarios de Etzatlán se avocan a la búsqueda de Sara de 12 años.

En lo que va del temporal, el municipio ha resentido tres fuertes tormentas que provocaron en daños cultivos y caminos. (Por Gricelda Torres Zambrano)