Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dejará el cargo y será propuesto para ocupar la gubernatura del Banco de México.

“Que no haya nerviosismo, que no haya incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada. Hace unos días me preguntaron si iba yo a proponer al actual gobernador del Banco de México, es decir, que continuara el actual gobernador del Banco de México, dije que no, y esto se entendió por algunos de que podía producir incertidumbre. Entonces, ya, como me lo preguntaron, va a ser Arturo Herrera”.

A la Secretaría de Hacienda llegará el principal consultor económico y financiero del presidente López Obrador, el economista Rogelio Ramírez de la O. (Por Arturo García Caudillo)